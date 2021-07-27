Названы самые курящие города России

Брянск, Челябинск и Омск возглавили список самых курящих городов страны. В ходе опроса, проведенного агентством Zoom Market, респондентам предлагалось ответить на три вопроса: "Вы курите? Курят ли члены вашей семьи? Курили ли вы раньше?"

Исследование проводилось методом личных и телефонных интервью в 22 городах России, в нем приняли участие 2640 человек.

В итоге городами с наименьшим числом курильщиков названы Махачкала, Санкт-Петербург и Новосибирск. Любопытно, что Москва за три года переместилась в курящем антирейтинге со 2-го места на 15-е. Занимавший в 2018 году третью строчку Краснодар теперь опустился на 10-ю позицию.

- Согласно полученным данным, в России курит порядка 28 процентов населения, - отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.