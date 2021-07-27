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27.07.2021 23:00
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин лично контролирует расследование гибели амурского министра

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
В понедельник стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования резонансного уголовного дела о гибели министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.

- Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль, - сообщили корреспонденту "РГ" в центральном аппарате следственного ведомства.

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Напомним, что произошло. 17 июля во время отдыха на местной туристической базе под Благовещенском у 39-летнего министра Александра Курдюкова, вероятно, случился конфликт. В итоге Курдюков получил тяжелые травмы головы. Прямо с туристической базы его без сознания отвезли в больницу. Там он находился почти неделю в коме и медики, к сожалению, не смогли ему помочь. В минувший выходной он скончался, так и не приходя в сознание.

Обидчика Александра Курдюкова оперативники нашли быстро - буквально в течение нескольких часов. После этого было официально объявлено, что по подозрению был задержан 39-летний мужчина. Поначалу следствие не называло его имени и фамилии, говоря, что задержали "возможного убийцу" министра Александра Курдюкова.

Уточним, что сначала уголовное дело завели по статье о жестоком избиении - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Но после смерти человека, статью поменяли на более тяжкую.

Местные журналисты утверждают, что чиновника якобы погубил полученный при падении удар. А нанес его мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. На допросе следователю этот гражданин заявил, что он министра не убивал - чиновник якобы упал сам и неудачно ударился.

Что именно предшествовало такому падению и предстоит выяснить следствию. Местные журналисты пишут, что перепалка произошла из-за неприличного поведения спортсмена.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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