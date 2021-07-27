Глава РЖД наградил работников, не допустивших трагедии на Транссибе

При обрушении моста через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей в Забайкальском крае удалось избежать человеческих жертв. Трагедии не произошло благодаря тому, что заместитель начальника дистанции инженерных сооружений Евгений Коновалов и начальник участка пути Николай Петин вовремя остановили движение поездов.

"23 июля Евгений Коновалов, спустившись к реке для замера уровня воды, услышал щелчок и, поднявшись на мост, увидел изменение геометрии рельсов", - сообщили в Telegram-канале РЖД.

Мужчина сообщил о проблеме в центр управления и пошел в сторону движения поездов, чтобы не допустить их выезда на опасный участок.

В это же время к мосту подошел Николай Петин. Он тоже заметил нарушение целостности конструкции и сообщил дежурной по станции Куэнга, что надо срочно закрыть движение.

За проявленный профессионализм глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров вручил сотрудникам знаки "Почетного железнодорожника".

Напомним, обрушение моста на Транссибе произошло 23 июля в результате паводка.