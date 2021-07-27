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27.07.2021 06:55
Рубрика: Власть

Ущерб от паводка в Забайкалье превысил два миллиарда рублей

Текст: Ольга Коваль

Власти Забайкальского края назвали предварительную сумму ущерба, причиненного третьим за лето наводнением. Как сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства региона Андрей Гурулев, она составила 2,2 миллиарда рублей.

Мост на Транссибе отремонтировали в рекордно короткий срок

"678 миллионов - на дороги, 455 миллионов - это жилье, 276 миллионов - дамбы и другие гидросооружения. На выплаты гражданам уйдет около 400 миллионов", - написал он, добавив, что сейчас власти занимаются сбором необходимых документов для выплаты компенсаций. Пока в списках на получение матпомощи в размере 10 тысяч рублей значатся 1097 человек.

Стихийное бедствие затронуло 6,7 тысячи забайкальцев, в зону подтопления попали 2,6 тысячи домов в пяти районах. Более десятка сел до сих пор остаются отрезанными от большой земли. Ремонтировать разрушенные мосты и размытые дороги специалисты начнут сразу же, как сойдет вода. Но в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится, потому что, по словам Гурулева, в крае продолжат идти дожди.

Напомним, очередная волна паводков пришла в Забайкальский край на прошлой неделе. В пятницу из-за разгула стихии рухнул железнодорожный мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской магистрали. Полностью отремонтировать его получилось только к сегодняшнему дню.

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