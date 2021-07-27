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27.07.2021 09:18
Рубрика: Власть

Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии

Текст: Владимир Кузьмин (Южно-Сахалинск)
Премьер-министр Михаил Мишустин хочет видеть поменьше бюрократии при помощи гражданам, пострадавшим в результате паводков и лесных пожаров.

Глава правительства, выполняя поручение президента, в своей рабочей поездке на Дальний Восток провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуации в регионах федерального округа: если в одних субъектах горят леса, то в других силы были брошены на помощь населенным пунктам, попавшим в паводок. "Природные катаклизмы можно прогнозировать, но их невозможно избежать. При этом, конечно, крайне важно сберечь людей. На Сахалине сейчас спокойно, но для Дальнего Востока такие проблемы не редкость", - заявил Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Природные бедствия наносят значительный хозяйственный ущерб. На прошлой неделе, например, размыло ветку Транссибирской магистрали в Забайкалье. Сильный паводок прошел сразу по четырем дальневосточным регионам: пострадали десятки населенных пунктов, сотни домов, тысячи людей признаны пострадавшими. Премьер-министр попросил все службы и региональные власти ускорить процесс помощи гражданам. "Поменьше бюрократии, чтобы людям, которые и так потеряли немало, не пришлось бегать за справками и тратить время в бесконечных очередях", - указал глава кабмина.

Лесные пожары этим летом стали настоящим бедствием в Якутии. "Правительство уже направило дополнительно почти 400 миллионов рублей на борьбу с огнем, а всего в текущем году будет выделено на эти цели около трех миллиардов рублей", - сказал Михаил Мишустин. Он призвал активнее задействовать в тушении огня авиатехнику, обеспечивать необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин.

Глава правительства назвал ряд приоритетов при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. "В первую очередь это компенсация людям, дома и квартиры которых повреждены или признаны непригодными. Средства пойдут на ремонт, а также на покупку и на строительство нового жилья", - подчеркнул Мишустин.

Второе направление - это восстановление инфраструктуры. Одновременно следует вести работы по гидротехническим сооружениям в Еврейской автономной области, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях. Строительство около 27 километров помогло не допустить большего ущерба, считает премьер. "Предстоит построить еще свыше 30 километров. Важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не переживали, что беда придет в их дом", - сказал он.

Наконец, по словам Михаила Мишустина, необходимо продумать поддержку некоторых отраслей экономики, в том числе предприятий агропромышленного комплекса и жителей сельской местности, которые потеряли урожай на приусадебных участках. "Надо предусмотреть средства, чтобы помочь пострадавшим и в этой части", - считает он.

Все эти моменты должна учесть правительственная комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Ее возглавил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В состав комиссии вошли представители Минвостокразвития, Минтруда, Минфина, Минстроя, Минздрава, Минэкономразвития, Минэнерго, МВД, МЧС, Роспотребнадзора, главы регионов. Новая структура будет координировать действия федеральных органов, региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий ЧС.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Правительство Председатель Правительства ДФО Паводки в России Лесные пожары

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