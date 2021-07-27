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27.07.2021 23:17
Рубрика: Экономика

Почему при аварии моста в Забайкалье никто не пострадал

Текст: Дина Непомнящая (Чита)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
О восстановительных работах железнодорожного моста через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей в Сретенском районе Забайкалья, который не выдержал сильного паводка, уже стали забывать. Мост стоит, по нему идут поезда. Зато всплывают другие подробности.

Почему, скажем, поездов в момент обрушения моста на нем не было? И это не счастливая случайность, а заслуга конкретных людей. Первым неладное заметил замначальника дистанции инженерных сооружений Евгений Коновалов. Он спустился к реке, чтобы замерить уровень воды, и услышал подозрительный щелчок. Евгений поднялся на мост и увидел изменение геометрии рельсов. Тогда он направился в сторону движения поездов, чтобы не дать им выехать на опасный участок, и сообщил о случившемся в центр управления. В это же время к мосту подошел начальник участка пути Николай Петин. Он тоже увидел нарушение целостности конструкции и сообщил об этом дежурной по станции Куэнга. За проявленный профессионализм, благодаря которому удалось предотвратить возможную трагедию, обоих сотрудников наградили знаками "Почетного железнодорожника ОАО "РЖД".

Авария на мосту случилась 23 июля. "Мы устанавливали пять суток, чтобы полностью восстановить движение. В итоге задача была решена практически на 1,5 суток быстрее. Здесь был совершен трудовой подвиг", - считает глава компании Олег Белозеров.

В Забайкалье построят новый железнодорожный мост на Транссибе
В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Происшествия ЧП Аварии и катастрофы ДФО Забайкальский край

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