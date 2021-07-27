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27.07.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

Соседи рассказали о непростой жизни семьи адмирала Лобанова до убийства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Убийство жены и сына контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова стало шоком для петербуржцев. Напомним, их тела нашли два дня назад в квартире на улице Бутлерова. По данным соседей, обстановка в семье была сложной, сообщает MK.RU.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В частности, сам Леонид Лобанов большую часть времени проводил на даче. Когда он появлялся в квартире на Бутлерова, соседи видели, как он тащил тяжелые сумки с продуктами.

В гости Лобановы соседей не звали, но по косвенным признакам они могут предположить, что семья не бедствовала, однако психологическая обстановка была сложной.

В частности, супруга Лобанова, Нелли, доминировала над Максимом, пресекала его общение с посторонними, особенно с противоположным полом. Максим Лобанов никогда не был женат, жил только музыкой, долгое время работал концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева. Но недавно его уволили.

Трудоустроиться в другое место он не смог - в учреждениях культуры из-за пандемии резко снизилось число вакансий.

Со слов соседей, Максим Лобанов имел психическое заболевание, оно обострилось на фоне потери работы, так что несколько месяцев 54-летний мужчина провел в специализированном учреждении, а потом вернулся в квартиру на Бутлерова.

Обстоятельства убийства Нэлли и Максима Лобановых сейчас выясняет Следственный комитет по Петербургу. Кроме того, две недели назад под поезд попал сам контр-адмирал Леонид Лобанов.

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