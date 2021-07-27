Суд в Петербурге продлил арест вдове рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал, вдова рэпера Энди Картрайта, останется под арестом до 30 октября 2021 года. Решение о продлении заключения под стражу вынес Санкт-Петербургский городской суд.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, адвокаты Кохал просили избрать меру, не связанную с лишением свободы, например, домашний арест. В качестве аргументов защита говорила о том, что следствие слишком затянулось из-за повторных экспертиз. Кроме того, по-прежнему не установлена причина смерти ее супруга. Однако суд принял сторону обвинения, просившую продлить арест.

Напомним, Александр Юшко (он же рэпер Энди Картрайт) погиб при невыясненных обстоятельствах год назад, в июле 2020 года. Полицию вызвала его вдова Марина Кохал. Она призналась в расчленении тела супруга, но при этом утверждала, что он умер естественной смертью. Между тем следствие полагает, что рэпер был убит. Марине Кохал предъявлено обвинение по статье "Убийство".