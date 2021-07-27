В Крыму усилят защиту особо охраняемых природных территорий

Как считает разработчик законопроекта, юрист Кирилл Медведев, в документе прописаны более четкие и жесткие запреты и ограничения для ООПТ, которые ранее подменялись общими, ни к чему не обязывающими принципами. Важное уточнение касается функционального зонирования особо охраняемых территорий и режима их охраны.

- Уменьшение площади, изменение границ, в результате которого из ООПТ изымаются территории, не допускается, - уточнил Кирилл Медведев. - Изменение категории ООПТ возможно только при необходимости усиления режима особой охраны. А при изменении функционального зонирования запрещается уменьшение площади заповедных, природоохранных и зон охраны историко-культурных комплексов. Также под запретом увеличение площади рекреационных и административно-хозяйственных зон.

Что же касается ландшафтно-рекреационных парков и парков-памятников садово-паркового искусства, которые чаще всего подвергаются застройке, то их исключат из категории рекреационных объектов. Ведь именно этой лазейкой пользуются чиновники, чтобы обосновать бесконтрольные действия инвесторов.

- Мы понимаем, что в границах парков существуют санатории, - рассуждает Кирилл Медведев. - Нужно найти такие формулировки, которые с одной стороны позволят этим санаториям работать, в с другой - сохранить уникальные парки и их целостные ансамбли в сохранности. Полагаем, что в аренду здравницам должны предоставляться только небольшие земельные участки под зданиями и сооружениями, не более того.

Напомним, весной 2021 года разгорелся скандал при застройке Форосского парка, где силами инвестора началось возведение детского лагеря "Ак Барс". Жителей Фороса больше всего возмутила вырубка вековых деревьев в парке ради строительства новых корпусов. В конце 2020 года минприроды РК ввело ограничения на доступ в парк, объявив, что посетители вредят природе и вытаптывают растения, и одновременно разрешило увеличить площадь застройки парка для размещения в нем детского лагеря "Ак-Барс". После вмешательства главы РК застройщик пошел навстречу людям и пообещал спиленные зеленые насаждения заменить новыми, а территорию - оставить открытой для всех желающих. Мало того, все восемь карт пляжей санатория "Форос" и еще три пляжа поселка благоустроят и оставят открытыми.

- Главная причина застройки парков, уничтожения уникальных зеленых насаждений, изменения целевого назначения земель - слабое законодательство Республики Крым об особо охраняемых природных территориях, - считает депутат Илья Донченко. - Так называемые инвесторы, воспользовавшись пробелами в законодательстве, уничтожают нашу природу, которую создавали на Южном берегу Крыма веками. Количество обращений от депутатов разных уровней, граждан и общественных организаций на эту тему исчисляется уже десятками. Поправки в закон "Об особо охраняемых природных территория РК" помогут защитить уникальную природу Крыма. Теперь мы ждем общественной поддержки нашей инициативы, только вместе мы убережем Крым от уничтожения природы и варварской застройки.