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27.07.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Renault не закроет завод в Москве, АвтоВАЗ не продаст "Лада Запад Тольятти"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о будущем заводов Renault в Москве и мощностях бывшего совместного предприятия "GM-AvtoVAZ" в Тольятти.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
"Экстремальная" Lada Niva Legend обновилась: старт заказов

По словам Николя Мора, Renault не планирует закрывать завод в Москве, на нём будет продолжено производство Renault Kaptur и Duster. Вопрос: почему топ-менеджер в своём ответе журналу "Эксперт" обошёл вниманием кросс-купе Arkana? У модели нет перспектив в будущем или его сборку перенесут на модернизированный конвейер АвтоВАЗа?

Мощности АО "Лада Запад Тольятти", на которых до недавнего времени выпускался внедорожник Lada Niva Travel (бывший Chevrolet Niva), законсервированы. Продавать их АвтоВАЗ не будет:

"Что касается завода GM‒АвтоВАЗ, то он был построен в 2002 году, это современное предприятие с хорошей сборочной линией, линией окраски и другим оборудованием. Пока мы решили законсервировать эти производственные площади. Это значит, что однажды мы сможем вновь начать их использовать, продавать их мы не собираемся", - сообщил Николя Мор.

#Lada #Renault