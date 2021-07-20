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20.07.2021 15:45
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel теперь выпускают на АвтоВАЗе

Текст: Валерий Карташов

В конце апреля АвтоВАЗ объявил о проекте по переносу сборки Lada Niva Travel с завода "Лада Запад Тольятти" (бывший GM-AvtoVAZ) на основной конвейер.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщает Avtograd news, 20 июля ЛЗТ прекращает выпуск внедорожника на своих мощностях. Дальнейшее производство данной модели будет осуществляться исключительно в СКП Lada Niva Legend (ранее Lada 4x4), где уже с мая налажена сборка Niva Travel в небольшом количестве для отработки всей технологической цепочки.

Завод "Лада Запад Тольятти" будет законсервирован. Часть коллектива предприятия переведена в другие производства АвтоВАЗа, а часть уволилась по соглашению сторон с выплатой в 5 окладов.

При этом некоторые сотрудники продолжат трудиться в ЛЗТ с графиком 2 дня работы и 3 дня простоя с оплатой в 2/3 оклада. Они будут заниматься уборкой производственных площадей и консервацией завода. Дальнейшая судьба "Лада Запад Тольятти" пока неизвестна.

Lada Niva Travel с изменённым дизайном продаётся с февраля 2021 года. Цены на модель начинаются с 796 900 рублей и заканчиваются на отметке 958 900 рублей. Машина оснащается полным приводом, 1,7-литровым бензиновым мотором (80 л. с.), пятиступенчатой механической коробкой передач, а также раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

#Lada