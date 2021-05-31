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31.05.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе выпустили первую Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club203400803 Фото: www.vk.com/club203400803
Фото: www.vk.com/club203400803

По информации группы Avtograd news, на АвтоВАЗе выпустили первый экземпляр Lada Niva Travel. До конца лета сборка внедорожника окончательно переедет на главный конвейер тольяттинского завода.

Фото: www.vk.com/club188649544
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А до конца июля будут отрабатываться различные технические процессы, включая сварку кузовов. Отмечается, что для выхода на необходимый уровень качества будет собрано столько автомобилей, сколько потребует ситуация.

В конце апреля АвтоВАЗ официально заявил о переносе сборки Lada Niva Travel с АО "Лада Запад Тольятти" (экс GM-AvtoVAZ) на основной конвейер.

"Переезд" планируют закончить до конца корпоративного отпуска в августе 2021 года.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале года. Цена на внедорожник, оснащённый 80-сильным мотором 1.7 литра, МКП и полным приводом с "понижайкой" - от 779 900 рублей.

#Lada