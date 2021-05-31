На АвтоВАЗе выпустили первую Lada Niva Travel

По информации группы Avtograd news, на АвтоВАЗе выпустили первый экземпляр Lada Niva Travel. До конца лета сборка внедорожника окончательно переедет на главный конвейер тольяттинского завода.

А до конца июля будут отрабатываться различные технические процессы, включая сварку кузовов. Отмечается, что для выхода на необходимый уровень качества будет собрано столько автомобилей, сколько потребует ситуация.

В конце апреля АвтоВАЗ официально заявил о переносе сборки Lada Niva Travel с АО "Лада Запад Тольятти" (экс GM-AvtoVAZ) на основной конвейер.

"Переезд" планируют закончить до конца корпоративного отпуска в августе 2021 года.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале года. Цена на внедорожник, оснащённый 80-сильным мотором 1.7 литра, МКП и полным приводом с "понижайкой" - от 779 900 рублей.