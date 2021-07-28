Частота климатических аномалий будет кратно возрастать

Для тех, кто пришел в этот мир жарким летом 2021-го, а также их родителям ученые выдали еще более жаркий прогноз: к рубежу 2050 года периоды аномальной жары в разных точках нашей планеты будут возникать в семь раз чаще, чем это случалось в последние тридцать лет. А во второй половине нынешнего века частота климатических аномалий может возрасти по сравнению с нынешней в 20 и более раз.

Откровенно пугающие результаты исследований обнародовал специализированный научный журнал Nature Climate Change. Как следует из этой публикации, ее авторы, работающие в Институте атмосферных и климатических наук в Цюрихе (Швейцария), прямо связывают такую динамику с ростом выбросов в атмосферу Земли углекислого газа. На специально созданных компьютерных моделях они показали, что из-за парникового эффекта климат нашей планеты будет вести себя, "как спортсмен на стероидах": каждый следующий температурный рекорд будет превосходить предыдущий, а частота и повторяемость климатических аномалий станет кратно нарастать.

Чтобы такие расчеты стали более понятны, за базу для сравнения взяли эпизоды из недавнего прошлого. Например, аномальную жару в Европе в 2003 году, ее вариант-повторение в России и соседних странах в 2010-м. И сопоставили с тем, что этим летом происходит в США и Канаде, где термометры на солнце и в тени бьют все мыслимые рекорды.

Невиданная доселе жара стоит не только в Калифорнии, а на всем тихоокеанском побережье США. В штатах Колорадо, Юта, Невада, Вашингтон в прошедшие выходные температура воздуха доходила до 45-47 градусов, если переводить с Фаренгейта на более привычную нам шкалу Цельсия. Да что Калифорния и Юта! В Лапландии, на "исторической родине" финского Санта-Клауса, плюс 33 и выше. Такого здесь не наблюдали с 1914 года. А теперь может повториться весьма скоро и не раз...

В Лапландии, на "исторической родине" финского Санта-Клауса, плюс 33 и станет еще больше

Уже не удивляет и тот факт, что от непомерной жары страдают даже там, где к солнцу и высоким температурам приучены от рождения. Этим летом, в конце июня, было за 50 в Ираке и Пакистане, а на территории Кувейта зарегистрировали рекордные 52,3 по Цельсию.

Расчеты ученых из Института атмосферных и климатических наук указывают на то, что многодневные периоды аномальной жары, когда предыдущий рекорд температуры превышается на 5 градусов или более, в горизонте до 2050 года могут и будут возникать от 2 до 7 раз чаще, чем это фиксировалось в предыдущие тридцать лет наблюдений. А дальше - больше: в период с 2051 по 2080 годы такая вероятность вырастает на порядок - до 20 и более раз.

Однако все это не отменяет и тропических ливней, где раньше такого не наблюдалось. А как следствие - аномального разлива рек, наводнений, подтоплений, разрушения дорог, мостов, других объектов инфраструктуры. Уже не первый год с этим сталкиваются на востоке нашей страны, во многих регионах Сибири и в Якутии.

Быть к этому в постоянной готовности - призыв понятный. Но противостоять стихии со всеми нынешними ресурсами и достижениями человеческой цивилизации весьма непросто. Неявный совет, который напрашивается из многочисленных научных исследований, один: Человек, ставший говорить о себе с большой буквы, должен смирить гордыню, оставить распри и найти консенсус в том, что касается климата и мер по его сохранению.