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28.07.2021 05:20
Рубрика: В мире

CNN: Байден 29 июля объявит об обязательной вакцинации госслужащих

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN
Фото: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Президент Джо Байден в четверг объявит о необходимости вакцинации федеральных служащих США. По данным CNN, служащие и подрядчики в обязательном порядке должны будут сделать прививки против коронавируса или проходить регулярное тестирование, предъявляя результаты начальству.

Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN
В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм

Об обязательной вакцинации госслужащих Байдена спросил один из журналистов, после выступления хозяина Белого дома в Управлении национальной разведки. "Это сейчас обсуждается, но, если вы не вакцинированы, вы не так умны, как я думал", - сказал Байден, добавив, что пока он не будет предъявлять подобные требования к военным, несмотря на свои соответствующие полномочия. Однако Байден, вероятно, расскажет, как министерство обороны может попытаться подойти к этому вопросу в будущем, сказал источник телеканала.

Некоторые местные лидеры и руководители штатов, включая мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, уже объявили о таких мандатах для своих государственных служащих.

Дебаты по поводу широких мандатов на вакцины в США начались после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свои рекомендации по маскам, которые Байден назвал "еще одним шагом на нашем пути к победе над этим вирусом". "Я надеюсь, что все американцы, живущие в районах, подпадающих под действие рекомендаций CDC, будут следовать им", - сказал Байден, добавив, что "обязательно наденет маску, когда поедет в эти районы". Глава Белого дома еще раз призвал американцев пройти вакцинацию как можно быстрее, заявив, что вакцины - "самая важная защита от дельта-варианта". По его словам, 29 июля он также изложит следующие шаги Белого дома в усилиях по вакцинации большего числа американцев.

Между тем

Эксперты министерства юстиции определили, что федеральный закон не запрещает государственным учреждениям и частным предприятиям требовать от сотрудников привиться против коронавируса, даже если вакцины были разрешены только для экстренного использования. В последние недели должностные лица минюста взвешивали запросы от частных предприятий и федеральных агентств о поиске правовой поддержки политики, направленной на поощрение вакцинации.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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