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28 июля 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 28 июля 2021 года № 174-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 28 июля 2021 г.
Опубликован 28 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктом 37 следующего содержания:

"37. Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00, согласно приложению 13 к настоящему Указу.";

дополнить Указ приложением 13 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов




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