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28.07.2021 09:10
Рубрика: Российский автопром

Новые Lada за 1,2 млн рублей оправдают цену качеством и оснащенностью

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ранее Николя Мор, возглавляющий АвтоВАЗ, заявил, что Lada будут стоить не менее одного миллиона рублей, уточнив, что это касается новых моделей, и бренд не откажется от доступных автомобилей. Теперь президент компании объяснил, для чего нужны такие дорогие машины.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ остановит выпуск Lada Granta до середины августа

Выход в более дорогой сегмент направлен на увеличение доли рынка в денежном выражении, а не только лишь за счёт объёмов реализации.

"Я бы сказал, что первый этапом в нашем плане будет выход новых моделей на ценовой уровень миллион рублей, второй этап - на уровень 1,2 миллиона, - цитирует Мора издание "Эксперт". - Но при этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики, хорошую ценность продукта за соответствующие деньги".

По словам топ-менеджера, что даже сейчас актуальная Lada Vesta превосходит конкурентов по оснащённости при более низкой цене.

Николя Мор рассказал, что ценовая точка входа в семейство Lada в настоящее время обсуждается, поэтому он не может сказать, сколько будет стоить самая доступная модель. Но он почему-то отметил две цифры: 750 и 800 тысяч рублей, напомнив, что сейчас Lada Granta стоит от 530 тысяч рублей (от 531 900 рублей - прим. "РГ").

Ранее "РГ" сообщала, что Lada может вернуться в Европу.

#Lada