Lada может вернуться в Европу: глава АвтоВАЗа рассказал, с какой моделью

Экспорт моделей Lada в Европу прекратился летом 2020 года: автомобили не соответствуют экологическим нормам и требованиям по безопасности. В будущем Lada может вернуться в ЕС.

Об этом в беседе с журналом "Эксперт" заявил Николя Мор, возглавивший АвтоВАЗ с начала лета 2021 года:

"Если мы когда-нибудь вернёмся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей. В Европе имидж марки Lada связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а имидж Niva более серьёзный, это автомобиль, который может проехать где угодно".

Напомним, согласно ранее озвученному плану, выход новой Lada Niva запланирован на 2024 год.

Известно, что её построят на модульной платформе Renault Group - CMF-B, но при этом модель сохранит внедорожный потенциал. Разработкой системы полного привода будут заниматься инженеры АвтоВАЗа.