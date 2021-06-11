Глава АвтоВАЗа рассказал, когда появится абсолютно новая "Нива"

Глава АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о том, когда появится новое поколение "Нивы".

"Запуск производства новой "Нивы" намечен на 2024-2025 годы", - заявил топ-менеджер.

Ранее в СМИ появилась информация, что внедорожнику утвердили дизайн, теперь уже окончательный и бесповоротный. Сообщалось, что компания отказалась от X-стиля, который ранее активно внедрял бывший главный дизайнер марки Стив Маттин.

В то же время исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне заверяет, что утвержденного дизайна новой "Нивы" не существует.

Также стало известно, что АвтоВАЗу необходимо разрабатывать 4х4 для новой "Нивы" силами собственной команды инженеров. У Группы Renault в настоящее время попросту нет такого набора для внедорожника на платформе CMF-B.