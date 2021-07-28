Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей

Партия прозападников ГЕРБ, управлявшая Болгарией около десяти лет, оказалась причастной к наибольшему числу случаев подкупа граждан с целью получения голосов на парламентских выборах в июле. Об этом сообщил министр внутренних дел служебного правительства Болгарии Бойко Рашков, которого цитирует news.bg.

"Никогда до этого не обнаруживались списки с таким количеством лиц, которым предполагалось заплатить, чтобы те проголосовали за определенную партию", - подчеркнул Рашков, отчитываясь о проведенной силовым ведомством спецоперации.

Министр также рассказал, что после проведения плановых выборов в парламент в апреле текущего года, когда власть все еще оставалась в руках ГЕРБ и ее лидера экс-премьера Бойко Борисова, было начато не менее десяти расследований в отношении скупки голосов. Теперь же, во время руководства республикой служебным кабмином, обязавшимся искоренить созданную под эгидой ГЕРБ порочную систему правления, их число превысило сотню.

Кроме того, Эмил Ганчев, заместитель Рашкова, обвинил сотрудника ГЕРБ, занимавшего высокую должность в МВД, в преступном приказе своим подчиненным не обращать внимания до 20 часов на сигналы о подкупе избирателей.

Политический кризис в Болгарии стал причиной назначения служебного правительства и проведения досрочных парламентских выборов. По их итогам победу одержала партия певца и телеведущего Слави Трифонова "Есть такой народ". ГЕРБ же впервые за долгое время занял лишь вторую строчку. В настоящее время между политсилами ведется диалог о создании новой правящей коалиции. При этом основные игроки уже пытаются всеми силами откреститься от скандально зарекомендовавшей себя ГЕРБ и ее председателя Борисова, обвиняемого в коррупции и преступных сговорах.