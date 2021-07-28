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28.07.2021 17:38
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, обсуждалась ситуация в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, включая упомянутые. Кроме того, участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России.

На совещании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

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