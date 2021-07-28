Родители смогут получить "школьные" выплаты на детей уже со 2 августа

"Для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу", - пояснил президент, обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову.

Министр уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. По его словам, Минтруд готов провести эту работу оперативно и начать выплаты со второго августа.

"Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - подчеркнул министр.

Напомним, что ранее эти выплаты были намечены на 16 августа.