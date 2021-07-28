Закрытый после обвала породы угольный разрез на Сахалине возобновил работу

Солнцевский угольный разрез, приостановивший деятельность по требованию Ростехнадзора, вновь начал работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточной горнорудной компании (ее активом и является разрез), предприятие устранило выявленные Ростехнадзором нарушения.

Напомним, в ночь на 10 июля в долину реки Желтая в Углегорском районе Сахалинской области сошел оползень со склада временного хранения породы на угольном разрезе. Огромная масса грунта с Солнцевского перекрыла Желтую и погребла под собой почти 700 метров водной артерии.

Сахалинское управление Ростехнадзора организовало проверку и насчитало на предприятии 39 нарушений требований промышленной безопасности. 26 июля работу разреза приостановили на 30 дней.

После этого предприятие обратилось в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с ходатайством об изменении даты рассмотрения дела об административном правонарушении на 27 июля 2021 года. "Это ходатайство удовлетворили. Предприятие предоставило документы, которые подтверждают устранение выявленных нарушений, в том числе связанных с угрозой жизни и здоровью людей. В итоге Сахалинское управление Ростехнадзора приняло решение о снятии временного запрета деятельности Солнцевского угольного разреза", - сообщили в пресс-службе.

Угольному разрезу назначили штраф в размере 750 тысяч рублей.

Между тем проверки предприятия продолжаются. В частности, следственный отдел по городу Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.