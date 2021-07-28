Новости

Голландка ван Влетен выиграла гонку с раздельным стартом на ОИ в Токио 07:46
Завершено следствие по делу очередного экс-начальника амурской колонии 07:41
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде 07:40
В Барнауле при взрыве бытового газа пострадали два человека 07:36
Саудовская Аравия ужесточит меры в отношении непривитых от COVID-19 07:35
Дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады 07:33
Кардиолог предупредила, когда необходимо вызывать скорую при ковиде 07:16
Пловчиха Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой 07:06
Матч Медведева на Олимпиаде был прерван, россиянин обратился к врачам 06:57
Российские саблисты остались без медалей в командных соревнованиях 06:46
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем 06:44
Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле 06:37
Пловчиха Охаси выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио 06:26
Веснина с Кудерметовой обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады 06:25
МОК поддержал американскую гимнастку Байлз 06:12
Колесников вышел в финал стометровки вольным стилем 06:01
Терапевт дал советы по профилактике болезней "ковидного хвоста" 05:51
Венгр Милак стал чемпионом ОИ на 200 метров баттерфляем 05:37
Глава аппарата первой леди США станет послом в Испании 05:34
Австралийская пловчиха Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой 05:32
CNN: Байден 29 июля объявит об обязательной вакцинации госслужащих 05:20
Сборная Китая выиграла десятое золото Олимпиады в Токио 05:17
В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году 05:11
Гребцы из Нидерландов завоевали золото ОИ-2020 с мировым рекордом 05:06
Австралийцы взяли еще одно золото на Олимпиаде в Токио 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 07:41
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие по делу очередного экс-начальника амурской колонии

Текст: Дина Непомнящая

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование в отношение еще одного бывшего начальника исправительной колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве

Речь идет об Алексее Заблуде, который был назначен исполняющим обязанности начальника ИК-3 в феврале 2019 года. Напомним, что его предшественник Александр Радьков, руководивший исправительным учреждением с июня 2015 года, уже предстал перед судом по делу о превышении должностных полномочий. Постановлением Ивановского районного суда Амурской области от 19 января 2021 года уголовное дело в его отношении прекращено в связи с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Ранее были осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев.

Алексея Заблуду, также, как и других экс-начальников колонии, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, он принимал от родственников осужденных ценные вещи, а взамен создавал заключенным улучшенные условия пребывания в колонии, позволял дополнительные свидания и получение передач, а также досрочно снимал с части из них взыскания. За некоторыми из осужденных был ослаблен постоянный надзор, что нарушало установленный строгий режим отбывания наказания. Известно также, что ряд заключенных незаконно мог пользоваться сотовыми телефонами.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Напомним, что информация о многочисленных поблажках для заключенных ИК-3 стала известна после того как в свободный доступ попали фото и видео о комфортной жизни в колонии Вячеслава Цеповяза - одного из главарей банды Цапков, осужденного в 2013 году.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Минздрав России проработает новые меры для борьбы с курением
Мишустин потребовал достроить детскую больницу в Комсомольске
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Победа за ФАС: "Северсталь" снизила цены на прокат
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров