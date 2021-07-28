Завершено следствие по делу очередного экс-начальника амурской колонии

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование в отношение еще одного бывшего начальника исправительной колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об Алексее Заблуде, который был назначен исполняющим обязанности начальника ИК-3 в феврале 2019 года. Напомним, что его предшественник Александр Радьков, руководивший исправительным учреждением с июня 2015 года, уже предстал перед судом по делу о превышении должностных полномочий. Постановлением Ивановского районного суда Амурской области от 19 января 2021 года уголовное дело в его отношении прекращено в связи с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Ранее были осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев.

Алексея Заблуду, также, как и других экс-начальников колонии, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, он принимал от родственников осужденных ценные вещи, а взамен создавал заключенным улучшенные условия пребывания в колонии, позволял дополнительные свидания и получение передач, а также досрочно снимал с части из них взыскания. За некоторыми из осужденных был ослаблен постоянный надзор, что нарушало установленный строгий режим отбывания наказания. Известно также, что ряд заключенных незаконно мог пользоваться сотовыми телефонами.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Напомним, что информация о многочисленных поблажках для заключенных ИК-3 стала известна после того как в свободный доступ попали фото и видео о комфортной жизни в колонии Вячеслава Цеповяза - одного из главарей банды Цапков, осужденного в 2013 году.