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28.07.2021 13:42
Рубрика: Общество

Инвалид-велопутешественник из Владивостока сделал остановку в Кирове

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 169(8520)
Оптимист Всея Руси! - именно так называет себя путешествующий по стране на специальном трехколесном велосипеде Алексей Костюченко, у которого ампутированы ноги и пальцы на обеих руках.
Сложно сделать первый шаг, но когда его совершишь, то идешь вперед, как будто бы так и надо. Фото: Алексей Костюченко Сложно сделать первый шаг, но когда его совершишь, то идешь вперед, как будто бы так и надо. Фото: Алексей Костюченко
Сложно сделать первый шаг, но когда его совершишь, то идешь вперед, как будто бы так и надо. Фото: Алексей Костюченко

На днях он побывал в Кирове проездом из Сургута в Санкт-Петербург. Житель Владивостока выбрал Сургут отправной точкой путешествия потому, что именно местные хирурги двадцать лет назад спасли ему жизнь, хотя и лишили конечностей. В Сургуте Алексей повидался с врачами, откачавшими его после обморожения, посетил общество инвалидов и реабилитационный центр, чтобы собственным примером вдохновить людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Сергей Москаленко / vk.com
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Сам он решил связать свою жизнь с путешествиями четыре года назад - отправился из Санкт-Петербурга во Владивосток на самодельной коляске. Затем доехал от Москвы до Биробиджана, а в начале июня этого года решился на третье путешествие. В Питере, куда Алексей намерен прибыть через месяц, он планирует представить свою книгу "Путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток".

- Это вначале сложно сделать первый шаг, но когда его совершишь, то идешь вперед, как будто так и надо, - говорит Алексей.

Ночует он на стоянках в палатке, всегда под рукой теплый спальник. Правда, по жаре он скорее мешает. Самое опасное для Костюченко - бродячие собаки. Все локти путешественника искусаны: когда он едет по промзонам городов, часто к нему подбегают стаи собак, которые норовят догнать его и покусать. Но оптимист на все неудобства смотрит с улыбкой. Он встречает на своем пути много хороших и добрых людей, готовых быстро прийти ему на помощь! Алексей говорит, что его часто спрашивают: "А не страшно ли вам путешествовать в одиночку?"

- Нет, надо мною Господь, а со мною - хэндбайк, с которым я разговариваю как с живым существом, - отвечает им Алексей.

Своими впечатлениями от общения с ним поделилась жительница Кирова Наталья Бачурина.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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- Вижу, как ломаются стереотипы у представителей рестораций и отелей, журналистов и прохожих, встретившихся с Алексеем Костюченко, - рассказывает она. - Радость жизни, скромность, полнейшее отсутствие жалости к себе, огромная благодарность за то, что есть, за саму жизнь и за каждого встреченного человека - это первое, что замечаешь в Алексее. Он терпеливо несет свою миссию, не ропщет на бесконечные интервью, не обижается на предложения помочь, вежливо говорит: "Я сам". Я испытала какое-то даже ликование, когда Алексей в ресторане как ни в чем не бывало лихо перебрался с хэндбайка на пол, а потом на стул, никому не позволив помочь. Лица окружающих красноречиво отразили всю палитру эмоций. Алексей - опять же тактично - не обратил на это внимания.

По словам Натальи Бачуриной, она даже гордилась тем, что через какое-то время знакомства с Алексеем уже не стремилась ему помочь. Разве что не более чем любому другому человеку.

- Радовалась, что для меня он стал обычным, как все, - продолжает Наталья. - Как все, но со своими особенностями.

Кстати

Кировчанин Константин Копанев, друг Алексея Костюченко, рассказывает: "Так сложилось, что именно Rotary Club Volgograd DC 2223 помог Алексею Костюченко с приобретением хэндбайка, и с тех пор мы дружим. Во всех городах, где есть ротари-клубы, знают и поддерживают Алексея, а он поддерживает и вдохновляет нас: своим оптимизмом, верой и отношением к жизни. Общение с ним очень ценно. Также я очень признателен руководителю федерации велосипедного спорта Кировской области Григорию Францеву - он помог бесплатно отремонтировать хэндбайк Алексея".

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