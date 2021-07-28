Прокуратура Петербурга проверит ЧП с детьми-инвалидам на площадке ЖК

Активисты из Всероссийского общества детей-инвалидов обратились в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить действия женщины, которая несколько дней назад выгнала детей-инвалидов и их тьютора с детской площадки ЖК "Балтийская жемчужина".

В случившемся общественники видят дискриминацию по принципу инвалидности. Пока прокуратура ведет проверку обращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Напомним, несколько дней назад женщина вступила в конфликт с детьми-инвалидами и тьюторами на детской площадке. Дама заявила, что дети с особенностями здоровья пугают других ребят во дворе.

Эта ситуация широко обсуждается в Петербурге. Следственный комитет проводит проверку, действия женщины осудила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.