В Карелии локализовали лесные пожары у населенных пунктов

В Карелии локализовали все возгорания леса у населенных пунктов в пределах пятикилометровой зоны. Угрозы местным жителям нет.

Об этом в среду подтвердили в пресс-службе МЧС республики. И добавили, что вне опасности находится и Сергиевский скит Валаамского монастыря на острове Путссари.

Напомним, ГИМС Сортавальского района в среду запретила выход в Ладожское озеро в секторе остров Валаам - остров Путсаари - Сортавала. Это было связано с тушением бушующего здесь лесного пожара - самолету-амфибии Бе-200 МЧС России, который привлекали для тушения, необходима обширная территория для забора воды из Ладоги.

На сегодняшний день в Карелии зафиксированы 29 природных пожаров на площади 15,3 тысячи гектаров. В республике введен режим ЧС до 31 июля.