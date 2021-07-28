В Карелии закрыли доступ к острову на Ладоге из-за лесных пожаров

В Карелии запретили выход в Ладожское озеро в секторе остров Валаам - остров Путсаари - Сортавала. Это связано с тушением бушующего здесь лесного пожара.

Как сообщает ГИМС Сортавальского района, для тушения возгорания на острове Путсаари Лахденпохского района привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Ему необходима обширная территория для забора воды из Ладоги. Поэтому и закрыли на сегодняшний день все передвижения судов в данном районе, а отдыхающих здесь попросили покинуть острова.

На Путсаари, который находится в 18 километрах к северо-западу от Валаамского архипелага, находится один из скитов обители - Сергиевский. Он был приобретен еще в 1866 году в правление игумена Дамаскина. Сейчас в скиту возобновлена монашеская жизнь. В 2006 году здесь освятили храм во имя святого преподобного Сергия - Валаамского чудотворца. На историческом фундаменте восстановили келейный корпус, устроили пристань.

На сегодняшний день в Карелии действуют 24 лесных пожара на площади 15,2 тысячи гектаров. Как отмечают в Минприроды региона, увеличение общей площади пожаров произошло в связи с проведением встречного отжига на лесных пожарах в Пряжинском районе. К тушению привлечены более 550 человек, около 100 единиц техники.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, за неделю работы экипаж многоцелевого вертолета Ми-8 сбросил на очаги возгорания более 420 тонн воды. Удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Найстенъярви и Кудама. В данный момент работы по ликвидации пожаров ведутся в районе Сямозера. В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.