Ученый рассказал, как избежать трагедии при встрече с медведем

При встрече с медведем ни в коем случае нельзя кричать или бросаться в бегство - для любого хищника убегающий объект становится сразу же жертвой. А медведь, несмотря на свою внешнюю неуклюжесть, - отличный бегун, рассказал "РГ" доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.

Напомним, в Красноярском крае в природном парке "Ергаки" медведь набросился на туристскую группу из четырех человек. ЧП произошло 27 июля утром, когда группа собирала палаточный лагерь после ночлега. Трем туристам удалось покинуть место происшествия, они добрались до спасательного поста МЧС и рассказали о случившемся. На место сразу отправилась следственно-оперативная группа СК, была организована проверка по факту случившегося.

- Истории про то, что при встрече с медведем можно притвориться мертвым, в реальности бесполезны, - отмечает Анатолий Кудактин. - Постарайтесь не паниковать. Остановитесь. Не смотрите зверю в глаза. Не пытайтесь его фотографировать. Уходите спокойно и медленно, не раздражая хозяина леса. Потому что если медведь пойдет в атаку, остановить его сможет только выстрел.

Также стоит запомнить главное правило: в лесу и в горах человек находится в дикой природе, где он гость. Поэтому при внезапном столкновении с медведем, к примеру, в ягодном районе, лучше всего спокойно отойти назад. Никогда не следует приближаться к медвежьей семье, чтобы сфотографировать медвежат, медведица может отреагировать агрессивно, усмотрев в таком поведении опасность.

Кстати

Безответственное поведение туриста с пищевыми отходами в природе также является частой причиной трагедий, предупредил известный фотограф-натуралист Игорь Шпиленок. Некоторые люди бросают еду под открытым небом либо даже пытаются прикормить хищника. Продукты долго сохраняют запах человека, тем самым стирая невидимую нам грань страха зверя перед извечным врагом. Так, до последнего времени приют "Фишт" в Кавказском заповеднике был проблемным местом. Медведь очень умен, учится с одного раза, и, если ему где-то попались объедки, в поиске "легкой" пищи он будет туда захаживать. Причем, как показывает практика, медведя, полюбившего такую еду, приходится отстреливать.