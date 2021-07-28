Самый маленький кроссовер Hyundai Casper: известны дата премьеры и цены

Hyundai Casper - самый маленький кроссовер марки, по информации G-enews, будет представлен 15 сентября. Также издание опубликовало информацию о двигателе коробке передач и ценах на "паркетник".

Casper соразмерен хэтчбеку Hyundai i10: его длина не превышает 3.6 метра, а ширина около 1.6 метра позволяет с комфортом разместиться на заднем ряду лишь двум пассажирам.

Кроссоверу Casper прочат литровый "атмосферник" на 76 сил в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Такой же силовой агрегат устанавливается на корейский Kia Morning (у нас - Picanto).

Производство организуют на новом СП Gwangju Global Motors, которое в этом году выпустит примерно 12 тысяч экземпляров Casper. Планы на следующий год - 70 тысяч машин.

Цены на новый кроссовер Hyundai Casper будут лежать в диапазоне от 8 до 10 миллионов вон (512 - 640 тысяч рублей).