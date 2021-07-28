Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.07.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Самый маленький кроссовер Hyundai Casper: известны дата премьеры и цены

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Casper - самый маленький кроссовер марки, по информации G-enews, будет представлен 15 сентября. Также издание опубликовало информацию о двигателе коробке передач и ценах на "паркетник".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Разобрали Outlander: кроссовер не блеснул современными техническими решениями

Casper соразмерен хэтчбеку Hyundai i10: его длина не превышает 3.6 метра, а ширина около 1.6 метра позволяет с комфортом разместиться на заднем ряду лишь двум пассажирам.

Кроссоверу Casper прочат литровый "атмосферник" на 76 сил в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Такой же силовой агрегат устанавливается на корейский Kia Morning (у нас - Picanto).

Производство организуют на новом СП Gwangju Global Motors, которое в этом году выпустит примерно 12 тысяч экземпляров Casper. Планы на следующий год - 70 тысяч машин.

Цены на новый кроссовер Hyundai Casper будут лежать в диапазоне от 8 до 10 миллионов вон (512 - 640 тысяч рублей).

#Hyundai