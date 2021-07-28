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Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован

Новости
    28.07.2021, 09:38
Текст:   Олег Усков

58-летний американский актер и режиссер Боб Оденкёрк, звезда "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Никто", был экстренно госпитализирован в США.

Как передаёт TMZ со ссылкой на источник, артиста доставили в больницу во вторник прямо со съемочной площадке в Альбукерке, Нью-Мексико, когда Боб упал в обморок, внезапно потеряв сознание.

Произошло это во время работы над шестым сезоном "Лучше звоните Солу", приквела-спин-оффа "Во все тяжкие".

По информации издания, в настоящее время Оденкëрк находится под наблюдением медиков.

Что именно послужило причиной потери сознания - не уточнено.

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