АвтоВАЗ оформил патент на новую мультимедиа для Lada Largus

В настоящее время АвтоВАЗ предлагает мультимедийную систему нового поколения Lada EnjoY Pro для моделей Vesta, Xray и Granta. Обновлённый Lada Largus, который поступил в продажу в марте, до сих пор доступен с 7-дюймовой мультимедиа старого образца.

Теперь в открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на оригинальную лицевую панель ММС. Патентообладателем является АО "АвтоВАЗ".

Судя по изображениям, информационно-развлекательный комплекс предназначен для семейства Lada Largus. Запатентовано два варианта тачскрина - на 7 дюймов и на 8 дюймов.

Сроки выхода Largus с EnjoY Pro и с сервисами "Яндекс.Авто" пока неизвестны.

Напомним, в рамках рестайлинга модель получила фирменное Х-образное оперение, изменённое внутреннее убранство, новые опции и модернизированный 8-клапанник ВАЗ-11189 (90 л.с.).

Универсал также оснащается и 16-клапанником ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. Коробка - пятиступенчатая "механика". В семейство Lada Largus входит фургон (от 744 900 рублей), пассажирский универсал (от 749 900 рублей) и его кросс-версия (от 915 900 рублей).