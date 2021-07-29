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"Черная Анна Болейн" рассматривается на роль врага Человека-паука

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    29.07.2021, 16:51
Текст:   Богдан Бобров

В сольном фильме о Крэйвене-охотнике от киностудии Sony появится персонаж Калипсо, на роль которой сейчас рассматривается Джоди Тернер-Смит. Об этом сообщает The Illuminerdi.

Актриса, в последнее время отметившаяся участием в скандальном сериале "Анна Болейн", может сыграть гаитянскую жрицу вуду, которая в оригинальных комиксах Marvel выступала союзником Сергея Кравинова и была заклятым врагом Человека-паука.

Образ самого Крэйвена, напомним воплотит на экране Аарон Тейлор-Джонсон, режиссером картины назначен Джей Си Чендор.

Премьера ленты "Крэйвен-охотник" запланирована на 13 января 2023

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