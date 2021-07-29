"Черная Анна Болейн" рассматривается на роль врага Человека-паука

В сольном фильме о Крэйвене-охотнике от киностудии Sony появится персонаж Калипсо, на роль которой сейчас рассматривается Джоди Тернер-Смит. Об этом сообщает The Illuminerdi.

Актриса, в последнее время отметившаяся участием в скандальном сериале "Анна Болейн", может сыграть гаитянскую жрицу вуду, которая в оригинальных комиксах Marvel выступала союзником Сергея Кравинова и была заклятым врагом Человека-паука.

Образ самого Крэйвена, напомним воплотит на экране Аарон Тейлор-Джонсон, режиссером картины назначен Джей Си Чендор.

Премьера ленты "Крэйвен-охотник" запланирована на 13 января 2023