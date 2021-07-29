Генконсульство РФ в Анталье не рассматривало эвакуацию туристов из-за пожара

Генконсульство РФ в Анталье завило, что не рассматривало вариант эвакуации россиян, отдыхающих в курортном городе Сиде провинции Анталья из-за лесного пожара в районе Манавгата в нескольких километрах от отелей.

"Продолжаем внимательно следить за ситуацией с лесным пожаром в районе Манавгата, - цитирует ТАСС заявление дипмиссии. - Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался".

Также в генконсульстве отметили, что на номер экстренной связи в течение ночи поступали "одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении".

В настоящее время большая часть горящих территорий потушена, остаются лишь отдельные очаги. Во время пожара, по последним данным турецких властей, погибли три человека, пострадали более 60 - большинство из них надышались дымом.