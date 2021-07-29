Great Wall начал выпуск внедорожника Tank 600, который приедет в Россию

Концерн Great Wall дал старт производству внедорожника Tank 600. С конвейера автомобиль сошёл в камуфляже, видимо, чтобы оставить пространство для wow-эффекта, когда новинку представят публике в конце августа на автосалоне в Чэнду.

Дизайн Tank 600 был показан на официальных скетчах, а позднее в Сети появилось "живое" фото внедорожника без камуфляжа. Известно, что в основе автомобиля - масштабируемая рамная архитектура, на которой будут созданы другие внедорожники суббренда Tank. Длина - примерно пять метров.

"Шестисотый" станет первой моделью Great Wall, которая получила новый V6 объёмом 3.0 литра с двойным турбонаддувом и электрическим 48-вольтным помощником. Максимальная отдача составляет 354 л.с. и 500 Нм. Двигатель будет тяговитым: 320 Нм доступны при тысяче оборотов в минуту. Агрегатируется битурбированная "шестёрка" 9-ступенчатым "автоматом".

Ожидается, что семейство "Танков" появится и в России. На прошедшей в апреле дилерской конференции Haval (также принадлежит Great Wall) был показан Tank 300 - на данный момент самый младший и пока единственный серийный внедорожник нового суббренда. Унифицированность с Haval H9 позволяет говорить о том, что выпуск моделей Tank наладят на заводе в Туле.