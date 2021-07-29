Иммунолог: Маловероятно появление устойчивого к вакцинам штамма SARS-CoV-2

Американский иммунолог Шейн Кротти заявил, что маловероятно появление нового штамма коронавируса, от которого не смогут защитить существующие ныне вакцины.

По словам профессора, у иммунной системы есть множество различных стратегий распознавания вируса, множество запасных планов. "Я думаю, что вероятность возникновения варианта, который сможет обойти любой иммунитет, равна практически нулю", - цитирует Кротти ТАСС.

Специалист объяснил, что у SARS-CoV-2 есть "ограниченное количество способов" обойти иммунитет, и даже если он способен сделать это частично, "есть другие антитела, которые все еще распознают вирус".

Говоря о штамме "дельта", который сейчас стремительно распространяется по планете, иммунолог подтвердил, что его действительно сложнее остановить. "Вероятно, он больше воспроизводится в человеке. То есть он не ускользает от иммунитета, просто нужно больше иммунитета, чтобы его остановить. А хорошая новость заключается в том, что вакцины против "дельты" работают", - добавил Кротти.

Ранее сообщалось о появлении "лямбда"-штамма. "Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в основном в Северной и Южной Америке", - рассказали во Всемирной организации здравоохранения.