В Ялте условно осужден напавший на журналистов землевладелец

Ялтинский городской суд Республики Крым вынес приговор 54-летнему жителю южнобережного поселка Гаспра, который в октябре 2020 года избил оператора телерадиокомпании "Крым" и пытался препятствовать съемкам репортажа о незаконной застройке заповедных земель. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Напомним, 26 октября корреспондент и оператор ТРК снимали сюжет о незаконном строительстве на территории "Ялтинского горно-лесного заповедника", входящего в ФГБУ "Заповедный Крым". Репортеры строго руководствовались нормами "Закона о СМИ". Но владелец земельного участка, подозреваемый в незаконной вырубке деревьев, потребовал прекратить съемку, пытался вырвать микрофон, набросился на оператора с кулаками и ударил телекамеру. Потом собственник продолжил преследовать журналистов в заповедном лесу и кидал в них гирями и камнями. У оператора были зафиксированы повреждения.

Агрессивный землевладелец признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Суд приговорил подсудимого к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Ранее в феврале 2020 Евпаторийский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы с таким же испытательным сроком торговца местного рынка, который ударил телеоператора канала "Крым 24" Андрея Еремизина.