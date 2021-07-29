В Таганроге арестован подозреваемый в даче взятки сотрудникам ГИБДД

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Виталию Савенкову, подозреваемому в передаче взятки сотрудникам ГИБДД Таганрога Ростовской области, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 23 сентября 2021 года включительно, Об этом сообщает пресс-служба суда.

Избрание меры пресечения второму подозреваемому в настоящее время еще рассматривается.

Напомним, что Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей автотранспортных средств и местного жителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, в 2019 году они передали взятку в сумме 190 тысяч рублей должностным лицам таганрогского МРЭО ГИБДД. Взятка предназначалась за успешную сдачу кандидатами в водители практической части экзамена на право управления транспортным средством.

В подразделениях ГИБДД Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, и в домах руководства автоинспекции, подозреваемых в коррупции, ранее прошли обыски.

В одном из домов оперативники нашли портрет бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала Советского Союза. Интересно, что изображенные на картине награды полностью повторяют ордена маршала Александра Василевского.