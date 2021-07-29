Владелец закрытых под Ростовом рынков объявлен в международный розыск

Хозяин торговых комплексов, которые ранее были закрыты в Аксайском районе Ростовской области, объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости.

В середине апреля был арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко и еще трое предпринимателей. Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.

После этого силовики провели на рынках Аксайского района спецоперацию. Несколько торговых площадок из-за выявленных нарушений были закрыты.

"В дальнейшем прокуратура планирует прилагать все усилия по защите прав предпринимателей с данных рынков", - рассказал агентству источник в прокуратуре.

Второго июля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в департаменте потребительного рынка Ростовской области. Следственные мероприятия также прошли в доме руководителя организации Ирины Теларовой. По данным источников, обыски были связаны с ситуацией на оптовых рынках в Аксайском районе Ростовской области.