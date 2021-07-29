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29.07.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Семиместная Hyundai Creta расширит географию продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motorpasion.com.mx Фото: www.motorpasion.com.mx
Фото: www.motorpasion.com.mx

В июне 2021 года в Индии дилеры Hyundai начали приём заказов на 7-местный кроссовер Alcazar - почти та же Creta, но с увеличенной колёсной базой и, соответственно, третьим рядом сидений. Кроссовер может выйти на другие рынки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Об этом свидетельствуют "шпионские" фото, опубликованные мексиканской редакцией Motorpasion. Несмотря на основательный камуфляж в автомобиле безошибочно узнаётся Hyundai Alcazar. Официального подтверждения выхода модели на рынок Мексики пока нет, тем не менее, появление прототипов - хороший знак: Alcazar может стать глобальным кроссовером.

Колёсная база Alcazar на 150 мм больше, чем у пятиместной модификации Creta. Есть отличия и по внешнему оформлению: решётка радиатора и изменённая вследствие операции по удлинению задняя часть, включая крышку багажника. Но главное - практичность Alcazar: модель можно заказать с 6- или 7-местным салоном. В первом случае на втором ряду установлены два раздельных кресла.

Alcazar в Индии оснащается 159-сильным турбомотором, которого нет в арсенале Hyundai Creta. Цены на модель начинаются от 1 641 316 рупий (примерно 1.6 млн рублей), для сравнения 5-местная Creta стоит минимум миллион рупий (990 тысяч рублей).

Фото: www.motorpasion.com.mx
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai