УАЗ показал, как устроен автодом на базе "Профи" изнутри

Месяц назад Ульяновский автозавод анонсировал автодом на базе УАЗ "Профи", показав лишь то, как выглядит новинка внешне.

Теперь компания опубликовала изображения, на которых можно рассмотреть внутреннее убранство кузова.

Автодом оснащён компактной кухней с раковиной и газовой конфоркой. На этой же стороне размещён гарнитур.

Второй ярус - фиксированное спальное место. На первом "этаже" автодома - кровать и обеденный стол, которые совмещены: со стороны спинок сидений, когда они находятся в разложенном состоянии, есть откидной стол, в сложенном виде кресла образуют спальное место.

Никаких других подробностей о новинке, а также дата выхода и цена не сообщаются.

Силовой агрегат, скорее всего, останется прежним: 150-сильная "четвёрка" 2.7 литра и 5-ступенчатая МКП. Семейство УАЗ "Профи" доступно с задним и полным типами привода.

Фото: Пресс-служба УАЗа.