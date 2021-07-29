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29.07.2021 18:59
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ показал, как устроен автодом на базе "Профи" изнутри

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Месяц назад Ульяновский автозавод анонсировал автодом на базе УАЗ "Профи", показав лишь то, как выглядит новинка внешне.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Теперь компания опубликовала изображения, на которых можно рассмотреть внутреннее убранство кузова.

Автодом оснащён компактной кухней с раковиной и газовой конфоркой. На этой же стороне размещён гарнитур.

Второй ярус - фиксированное спальное место. На первом "этаже" автодома - кровать и обеденный стол, которые совмещены: со стороны спинок сидений, когда они находятся в разложенном состоянии, есть откидной стол, в сложенном виде кресла образуют спальное место.

Никаких других подробностей о новинке, а также дата выхода и цена не сообщаются.

Силовой агрегат, скорее всего, останется прежним: 150-сильная "четвёрка" 2.7 литра и 5-ступенчатая МКП. Семейство УАЗ "Профи" доступно с задним и полным типами привода.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ