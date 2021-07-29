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Умер актер из "Клана Сопрано" и "Твин Пикс" Рик Айелло

Новости
    29.07.2021, 11:03
Текст:   Олег Усков

Американский актер кино, ТВ и каскадер Рик Айелло, сын актера Дэнни Айелло, умер в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от семьи артиста. Причиной назван рак поджелудочной железы.

При этом отмечено, что старший брат Рика, Дэнни Айелло III, координатор трюковых съемок, умер в возрасте 53 лет в 2010 году также от рака поджелудочной.

Их отец скончался в 2019-м в возрасте 86 лет.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. На экранах дебютировал в 84-м в слэшере "Тихое безумство".

Далее - более шестидесяти проектов: "Перри Мейсон", "Джамп стрит, 21", "Подмена", "Лихорадка джунглей", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Байки из склепа", C.S.I., "Закон и порядок", "Крутой Уокер", "Клан Сопрано".

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