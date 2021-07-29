Умер актер из "Клана Сопрано" и "Твин Пикс" Рик Айелло

Американский актер кино, ТВ и каскадер Рик Айелло, сын актера Дэнни Айелло, умер в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от семьи артиста. Причиной назван рак поджелудочной железы.

Farewell to Rick Aiello, who left such a memorable impression playing Deputy Cliff Howard in Twin Peaks: Fire Walk with Me https://t.co/YwxmGji9y2 pic.twitter.com/heiVxVTH91 — Ivan Rosenfield (@underthefan119) July 28, 2021

При этом отмечено, что старший брат Рика, Дэнни Айелло III, координатор трюковых съемок, умер в возрасте 53 лет в 2010 году также от рака поджелудочной.

Их отец скончался в 2019-м в возрасте 86 лет.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. На экранах дебютировал в 84-м в слэшере "Тихое безумство".

Далее - более шестидесяти проектов: "Перри Мейсон", "Джамп стрит, 21", "Подмена", "Лихорадка джунглей", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Байки из склепа", C.S.I., "Закон и порядок", "Крутой Уокер", "Клан Сопрано".