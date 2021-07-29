В Москве прошел полуфинал премии International Emmy Awards

В среду, 28 июля, в московском кинотеатре "Художественный" состоялся полуфинал 49-й международной премии International Emmy Awards. В состав жюри вошли Павел Деревянко, Дарья Чаруша, Сабина Ахмедова, Павел Табаков, Данила Шарапов, Роман Волобуев, Сергей Корнихин, Дмитрий Минаев Мария Меленевская, Роман Кантор, Маруся Трубникова и другие.

Организаторы мероприятия - Международная телеакадемия (International Academy of Television Arts & Sciences), холдинг "СТС Медиа" и группа компаний Star Media. Роль хозяев премии не в первый раз в России взяли на себя генеральный директор "СТС Медиа", член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов и основатель и президент группы компаний Star Media Владислав Ряшин.

Напомним, что отборочные этапы International Emmy Awards - одной из самых престижных наград в индустрии, присуждаемой лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США - проводятся в России уже в четвертый раз. Их проведение в нашей стране закрепляет статус отечественной телеиндустрии на международной арене. В 2019 году гостей принимал Санкт-Петербург ("РГ" писала об этом), а в 2020-м мероприятие вынужденно переместилось в онлайн. В этом году текущая ситуация с пандемией позволила провести событие в привычном формате. На суд жюри были представлены работы в двух номинациях: "Лучший драматический сериал" и "Лучший мини-сериал/телевизионный фильм". Победители International Emmy Awards 2021 будут объявлены в ноябре в Нью-Йорке.

Фото: предоставлено СТС Медиа

Прямая речь

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор "СТС Медиа":

"Мы проводим полуфинал International Emmy уже четвертый год подряд, год за годом подтверждая, что Россия является важным игроком на мировом телевизионном рынке. Мы рады, что можем вносить ощутимый вклад в развитие мировой развлекательной индустрии, на первые роли в которой за последние годы вышло качество контента. Не сомневаюсь, что собранное нами жюри отметило наиболее яркие и достойные победы проекты!".

Владислав Ряшин, президент группы компаний Star Media:

"При выборе членов жюри мы ориентировались на представителей индустрии - продюсеров и творцов, которые в последние годы помогли вывести локальный контент на новый уровень. Их работа и вклад позволили российским сериалам ярко заявить о себе на международных рынках и привлечь внимание к нашей отрасли. Премия International Emmy всегда способствовала установлению контактов и налаживанию связей - надеемся, что и в этом году мероприятие поможет нам не только определить самые интересные телепроекты, но и станет полезной площадкой для общения и обмена опытом".