В Москве прошел полуфинал премии International Emmy Awards

Новости

Умерла "польская Брижит Бардо" Барбара Поломска 10:25
На Крымской железной дороге женщина впервые стала помощником машиниста 10:20
В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования 10:20
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение 10:18
От пожара в провинции Анталья пострадали минимум 62 человека 10:01
Спотовые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров 09:59
В Москве 65% стационаров подключены к ЕМИАС 09:55
Сборная Австралии по легкой атлетике помещена на карантин из-за коронавируса 09:52
Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны 09:50
Движение на МКАД восстановили после инцидента с разлитым битумом 09:49
Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров 09:41
Вдова президента Гаити уехала в США 09:34
В Подмосковье три человека сгорели в BMW 09:33
В США ввели обязательные тесты на COVID для привитых после контакта с заболевшими 09:31
В Петербурге покажут "кино для ушей" 09:15
В Екатеринбурге впервые прооперировали ребенка в процессе рождения 08:49
Алипов, Субботина и Семьянова не прошли в финал в дисциплине "трап" 08:38
Эксперт рассказал, куда инвестировать россиянам в 2021 году 08:37
Тюменец из-за неполной диагностики 23 года считал, что болен гепатитом С 08:26
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 27 градусов 08:06
Бразилия объявила о вакцинации подростков от коронавируса 07:55
Чемпионка ОИ в Токио Бацарашкина идет четвертой в стрельбе из пистолета с 25 м 07:46
Бабинцева и Ильясов проиграли в четвертьфинале турнира по дзюдо 07:39
Байден во время выступления оговорился, перепутав Обаму с Трампом 07:30
Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем 07:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 10:00
Рубрика: Культура

В Москве прошел полуфинал премии International Emmy Awards

Текст: Сусанна Альперина
В среду, 28 июля, в московском кинотеатре "Художественный" состоялся полуфинал 49-й международной премии International Emmy Awards. В состав жюри вошли Павел Деревянко, Дарья Чаруша, Сабина Ахмедова, Павел Табаков, Данила Шарапов, Роман Волобуев, Сергей Корнихин, Дмитрий Минаев Мария Меленевская, Роман Кантор, Маруся Трубникова и другие.
Фото: предоставлено СТС Медиа Фото: предоставлено СТС Медиа
Фото: предоставлено СТС Медиа

Организаторы мероприятия - Международная телеакадемия (International Academy of Television Arts & Sciences), холдинг "СТС Медиа" и группа компаний Star Media. Роль хозяев премии не в первый раз в России взяли на себя генеральный директор "СТС Медиа", член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов и основатель и президент группы компаний Star Media Владислав Ряшин.

Фото: kinopoisk.ru
Премия "Эмми" объявила своих номинантов

Напомним, что отборочные этапы International Emmy Awards - одной из самых престижных наград в индустрии, присуждаемой лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США - проводятся в России уже в четвертый раз. Их проведение в нашей стране закрепляет статус отечественной телеиндустрии на международной арене. В 2019 году гостей принимал Санкт-Петербург ("РГ" писала об этом), а в 2020-м мероприятие вынужденно переместилось в онлайн. В этом году текущая ситуация с пандемией позволила провести событие в привычном формате. На суд жюри были представлены работы в двух номинациях: "Лучший драматический сериал" и "Лучший мини-сериал/телевизионный фильм". Победители International Emmy Awards 2021 будут объявлены в ноябре в Нью-Йорке.

Фото: предоставлено СТС Медиа
Прямая речь

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор "СТС Медиа":

"Мы проводим полуфинал International Emmy уже четвертый год подряд, год за годом подтверждая, что Россия является важным игроком на мировом телевизионном рынке. Мы рады, что можем вносить ощутимый вклад в развитие мировой развлекательной индустрии, на первые роли в которой за последние годы вышло качество контента. Не сомневаюсь, что собранное нами жюри отметило наиболее яркие и достойные победы проекты!".

Владислав Ряшин, президент группы компаний Star Media:

"При выборе членов жюри мы ориентировались на представителей индустрии - продюсеров и творцов, которые в последние годы помогли вывести локальный контент на новый уровень. Их работа и вклад позволили российским сериалам ярко заявить о себе на международных рынках и привлечь внимание к нашей отрасли. Премия International Emmy всегда способствовала установлению контактов и налаживанию связей - надеемся, что и в этом году мероприятие поможет нам не только определить самые интересные телепроекты, но и станет полезной площадкой для общения и обмена опытом".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне