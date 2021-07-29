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29.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen выпустил доступный спорт-кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen представил новый компактный спорт-кроссовер Taigo для рынка Евросоюза. На самом деле эта машина лишь условная новинка, поскольку представляет собой адаптированный под ЕС кроссовер Nivus, появившийся в июне 2020-го и производимый в Бразилии для Латинской Америки.

Фото: www.auto-moto.com
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Taigo будут собирать в Испании, на заводе концерна в городе Памплона, бок о бок с европейским Polo. Длина, ширина, высота модели составляют 4260, 1750 и 1490 мм соответственно, колесная база - 2566 мм.

У Taigo есть некоторые внешние отличия от латиноамериканского "Нивуса" - это оригинальные передняя и задняя бамперная группы, собственная графика задних фонарей, другой дизайн колесных дисков. В салоне у "европейца" в отличие заокеанского собрата применен не обычный кнопочный блок управления климат-контролем, а более продвинутый сенсорный - такой же, как у обновленного европейского Polo или у кроссовера T-Cross.

В основе автомобиля лежит платформа MQB-A0, которая впервые использовалась на модели Polo последнего поколения. На паркетнике применяются передние стойки McPherson и задняя полузависимая подвеска. Кузов-хэтчбек по деталям каркаса и передним дверям унифицирован с Polo.

Volkswagen Taigo предложат только в переднеприводной конфигурации, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Потребители смогут выбрать между бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 или 1,5 л. Для первого доступны два варианта мощности - 95 и 110 л.., второй имеет только 150-сильную версию. Коробка передач зависит от двигателя - это может быть 5- или 6-скоростная "механика", либо 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Новинка в базовой комплектации имеет полностью светодиодные фары и оснащается комплексом систем превентивной безопасности, которые соответствуют второму уровню автопилота по классификации SAE. Помимо прочего в обширном списке опций - медиакомплекс с 9,2-дюймовым экраном, порт беспроводной подзарядки смартфона, 18-дюймовые колеса и т.д.

В ЕС Volkswagen Taigo будет позиционироваться как недорогая модель - стартовая цена составит чуть выше 20 000 евро. Продажи стартуют в ближайшие недели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen