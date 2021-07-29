Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ

Волнующая новость о состоянии здоровья американского актера Боба Оденкёрка, госпитализированного прямо со съемок шестого сезона криминальной драмы "Лучше звоните Солу".

Сообщалось, что артист потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу. При этом никаких подробностей далее не было в течение суток.

Теперь стало известно: согласно официальному заявлению представителя семьи звезды "Во все тяжкие" и боевика Найшуллера "Никто", Боб перенес сердечный приступ.

Как передает NYT, в настоящее время состояние Оденкёрка удалось стабилизировать. И его здоровью ничего не угрожает.

Друзья и соратники - в частности, Брайан Крэнстон - поддерживают коллегу постами в соцсетях.