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Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ

Новости
    29.07.2021, 10:52
Текст:   Олег Усков

Волнующая новость о состоянии здоровья американского актера Боба Оденкёрка, госпитализированного прямо со съемок шестого сезона криминальной драмы "Лучше звоните Солу".

Сообщалось, что артист потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу. При этом никаких подробностей далее не было в течение суток.

Теперь стало известно: согласно официальному заявлению представителя семьи звезды "Во все тяжкие" и боевика Найшуллера "Никто", Боб перенес сердечный приступ.

Как передает NYT, в настоящее время состояние Оденкёрка удалось стабилизировать. И его здоровью ничего не угрожает.

Друзья и соратники - в частности, Брайан Крэнстон - поддерживают коллегу постами в соцсетях.

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