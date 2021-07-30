Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова

Умер юрист Вадим Никулин, в громком деле актера и режиссера Михаила Ефремова защищавший сожительницу погибшего в том ДТП курьера Ирину Стерхову, "которую вытеснили из процесса и оставили без компенсации".

Как передает KP.RU, Стерхова, похоже, не сможет участвовать в начинающихся на днях кассационных слушаниях, так как ее адвокат Никулин "внезапно скончался сегодня ночью". О трагедии изданию рассказал коллега покойного, адвокат Андрей Алешкин, который также участвовал в этом деле.

Причем о смерти соратника Алешкин узнал, по его словам, случайно, когда позвонил Никулину, а трубку взяла его жена. Сказав фразу, которая врезалась Алешкину в память: "Мы легли спать вместе, а проснулась я одна".

Юрист отмечает, что Вадим Никулин был "прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным", а для Стерховой - "колоссальной поддержкой и опорой в судебном процессе".

Предварительная причина смерти адвоката - миокардит, поражение сердечной мышцы.

При этом близкие юриста уверяют, что на здоровье тот "никогда не жаловался, вел активный образ жизни, занимался спортом и не злоупотреблял спиртным". Поэтому уход его стал внезапным "и жутким ударом для семьи и друзей".

"Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов", - считает Алешкин, отмечая, что и на него самого были наложены некоторые санкции - в виде предупреждения. А двоих защитников скандального процесса лишили адвокатского статуса.

57-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов получил 7,5 лет лишения свободы, устроив в центре Москвы в июне прошлого года смертельное ДТП.