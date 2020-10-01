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В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО

Новости
    01.10.2020, 17:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Опубликовано новое покаяние актера и режиссера Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении в июне смертельного ДТП, повлекшего гибель человека, за что артист был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор по делу о ДТП

Первое покаяние Михаила было сделано, напомним, в форме видеообращения, вокруг которого далее возникла сумятица. Нынешнее произведено в письменной форме.

Документ приводит РЕН ТВ. В нем Ефремов вновь признает свою вину в ДТП и выражает готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего свои извинения и прошу суд смягчить приговор", - излагает актер, после обвиняя своего бывшего эпатажного адвоката Эльмана Пашаева в давлении: "Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", - поясняет артист.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов возместил старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова моральный ущерб в объеме восьмисот тысяч рублей.

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