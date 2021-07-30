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30.07.2021 13:12
Рубрика: Экономика

Эксперт: Август может оказаться непростым периодом для рынков

Текст: Анастасия Алексеевских
В июле динамика российского рынка акций разделилась на две части - в первой половине месяца индекс Мосбиржи переписывал исторические максимумы, вторая же половина июля ознаменовалась умеренным откатом. В результате IMOEX завершает месяц примерно там же, откуда его начинал - недалеко от 3800 п. Об этом "РГ" рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Месяц запомнился разногласиями по сделке внутри ОПЕК+ и достигнутым компромиссом, новой эпидемиологической угрозой со стороны быстрого распространения дельта-штамма и других мутаций COVID-19, резкой просадкой китайских бирж из-за усиления госрегулирования частного бизнеса, сохранением мягкости ДКП со стороны ЕЦБ и ФРС, - уточнил он. - Из российских событий отметим повышение на 100 б.п., до 6,5%, ключевой ставки 23 июля. В теории для рынка акций это негативный тренд, так как он связан с увеличением долговой нагрузки и удорожанием заемных ресурсов. Тем не менее существенного влияния подъема ключевой ставки на акции ждать не приходится - базовым ориентиром для отечественных индексов продолжит служить внешняя конъюнктура (глобальный аппетит к риску, геополитика и сырьевые цены).

В целом, по мнению Бахтина, август может оказаться непростым периодом для российского рынка акций и рубля.

"Поддержка со стороны нефти может ослабеть - автомобильный сезон в США перевалил через пик, в то время как риски локдаунов вернулись на фоне распространения более агрессивных штаммов коронавируса, - уточнил он. - При этом предложение сырья продолжит расти. Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти согласно договоренностям, параллельно усиливается буровая активность в США. Также под занавес июля в СМИ появились сообщения о возможном скором возобновлении переговоров по ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, а это потенциально может означать возвращение на мировой рынок иранской нефти. Если к этому добавить возможный коррекционный откат перегретых биржевых площадок (к слову, август - статистически худший месяц для индекса S&P 500 за последние 30 лет), то стоимость барреля Brent в предстоящем месяце может отойти в район $68-70".

Нервозность в общерыночных настроениях в августе возможна по ряду причин, заметил эксперт.

Фото: iStock
Куда вкладывать деньги при росте ключевой ставки

"Во-первых, опасения более раннего сворачивания стимулов в США лишь временно отошли на второй план после заседания Федрезерва 28 июля, - уточнил он. - Показатели инфляции в Штатах за прошлый месяц, скорее всего, тоже окажутся высокими, и это укрепит позиции "ястребов" в ФРС. В этой связи важной будет риторика руководства американского регулятора на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа".

Помимо данных об инфляции в ключевых экономиках следует следить за статистическими маркерами экономической активности в секторах производства и услуг, рынками труда и недвижимости, показателями промпроизводства и потребительскими настроениями, резюмировал Бахтин. Во-вторых, рынки продолжат держать в фокусе внимания две темы, связанные с Китаем - напряженность по линии Пекин-Вашингтон и регуляторное закручивание гаек для частного бизнеса в КНР. В-третьих, эксперт не видит явного разворота к улучшению ситуации с пандемией в мире. Вспышки заболеваемости наблюдаются даже там, где привито 60% и более населения. Сводки ВОЗ по заболеваемости останутся в фокусе внимания участников торгов.

И конечно, инвесторы будут держать руку на пульсе геополитических изменений. Традиционно наиболее чутким барометром геополитического фона будет рубль.

О том, что будет с курсом рубля в августе, читайте в обзоре "РГ".

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