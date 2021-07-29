Как демографический кризис обрушил фондовый рынок Китая

Так быстро, как на этой неделе, китайский фондовый рынок не падал с 2008 года, острой фазы мирового экономического кризиса. Это был ответ инвесторов на заявления китайских властей об ужесточении регулирования сразу в нескольких отраслях экономики. Ощутимее остальных пострадал сектор частных образовательных услуг, но усиление его регулирования может быть попыткой Китая ответить на демографические вызовы. Еще один вызов, стоящий и перед китайской, и другими большими экономиками, - это грозящие монополизацией интернет-гиганты.

Массовые распродажи акций китайских компаний начались с прошлой пятницы, еще только на волне слухов о предстоящем ужесточении регулирования. В выходные эти слухи подтвердились и падение усилилось. Ко вторнику китайские фондовые индексы теряли по 8-15%, акции техногигантов Baidu и Alibaba в Гонконге снижались в пределах 6-8%. Больше всего не повезло образовательной платформе New Oriental Education&Technology - ее бумаги потеряли почти 90% стоимости. По данным Bloomberg, акции компаний Гонконга и материкового Китая за три дня падения рынка потеряли около 1,5 трлн долларов рыночной стоимости.

Что произошло? Китайские власти объявили, что частные образовательные сервисы должны работать на некоммерческой основе. Они также лишены возможности привлекать финансирование от иностранных инвесторов через IPO. При этом в Китае - бум платных образовательных услуг, включая и онлайн-образование через ряд коммерческих платформ. "Это серьезный удар по сектору образования, объем которого оценивался в 100 млрд долларов, а высокие темпы роста обеспечивались спросом на удаленное обучение и ростом доходов населения", - говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин.

Главными пострадавшими стали покупатели акций китайских образовательных компаний. Но долгосрочно китайский рынок привлекателен для инвестора

Кроме того, китайские власти ужесточили требования и к сервисам доставки еды. Теперь они обязаны улучшить условия труда, поднять зарплату и обеспечить сотрудников страховкой. В итоге акции крупнейшего доставщика еды Meituan упали сразу на 14% из-за потенциального крупного роста издержек.

Также главный регулятор технологического сектора Китая приказал интернет-гигантам страны исправить антиконкурентные методы и угрозы безопасности данных. Волна негатива к IT со стороны регулирующих органов началась в 2020 году с отмены публичного размещения акций Ant Group (финтех-дочка Alibaba), но с тех пор перешла и на другие крупные технологические компании, напоминает руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов Инвестиционный Банк Синара Сергей Вахрамеев. В конце прошлого года Alibaba была обвинена в нарушении антимонопольного законодательства Китая и получила оборотный штраф почти на 2,8 млрд долларов.

Китайская экономика будет двигаться к замещению экспорта внутренним спросом. Фото: Reuters

При этом со среды китайский рынок все же начал восстанавливаться. Рост индексов обусловлен сообщениями о том, что регулирующие органы КНР пообещали в будущем более постепенно менять регулирование с учетом потенциальной волатильности на финансовых рынках. "Однако инвесторы на развивающихся рынках не ожидают, что подобные проблемы можно устранить за один день. Обеспокоенность в связи с ужесточением регулирования в КНР и взаимоотношениями страны с США, вероятно, будет и дальше влиять на настрой инвесторов", - полагает аналитик Sber CIB Коул Эйксон.

В перспективе такие действия могут привести к уменьшению иностранных инвестиций, что плохо для экономики в целом и для бизнесменов, так как они будут думать о том, что, возможно, стоит вести бизнес где-то еще, подчеркивает аналитик "БКС Мир инвестиций" Антон Новиков. "Инвестиции в китайский рынок в целом попадают под удар - индустрия финансов построена на доверии, а когда доверие исчезает - пропадают и деньги. Инвесторы в китайские бумаги сейчас будут переоценивать риски, так как раньше у них могло быть мнение, что рынок КНР - это что-то наподобие США или Европы, где обычно резких действий со стороны властей не происходит", - отмечает он.

Впрочем, быстрое "закручивание гаек" китайскими властями по обоим направлениям может иметь вполне рациональную почву. "Ужесточение подхода к образовательному сектору связано с желанием китайского правительства сдержать рост расходов на образование. Стоимость обучения сильно повышает расходы семей на воспитание детей, а если сделать этот сектор некоммерческим, то расходы на детей снизятся, что стимулирует рождаемость", - говорит Евгений Гранкин. Население Китая стареет - и это роднит его демографические проблемы с развитыми странами. Демографическую ситуацию в Китае усугубляет и долго действовавшее ограничение рождаемости, отмененное лишь недавно.

Что же касается китайского IT-сектора, то он развивался в относительно либеральной модели, где ничего практически не было ограничено, говорит партнер, директор департамента анализа рынка акций "Атон" Виктор Дима. "В результате интернет-компании выросли, стали огромными. Как и везде в мире, началась дискуссия по поводу того, что делать с возросшей силой интернет-гигантов (или так называемых бигтехов), как их регулировать, чтобы они с одной стороны давали возможность бизнесам, которые есть рядом, развиваться", - отмечает он. Получается, что главными выгодоприобретателями становятся по сути несколько компаний, а это монополизация, подчеркивает аналитик.

Вероятно, китайские власти продолжат ужесточать требования к отдельным сферам экономики, особенно тем, которые, по их мнению, могут способствовать росту неравенства и социальной напряженности, прогнозирует Евгений Гранкин. "Рынки же получили наглядное подтверждение того, что власти могут действовать жесткими методами даже в отношении наиболее прибыльных отраслей. В дальнейшем это может привести к переоценке инвесторами рисков и более медленному росту на китайском рынке по сравнению с зарубежными площадками", - допускает он.

Впрочем, с точки зрения долгосрочного роста Китай привлекателен для инвесторов, говорит Гранкин. Его население увеличивается, а уровень располагаемых доходов постепенно растет. В перспективе это дает Китаю возможности для замещения экспорта за счет внутреннего спроса, указывает аналитик. Таким образом зависимость страны от условий торговли будет со временем снижаться.

Серьезных глобальных последствий от случившегося обвала, сравнимого, например, с азиатским финансовым кризисом 1997 года (он стал спусковым крючком для дефолта в России, случившегося в августе 1998 года), не будет, единодушны эксперты. В последние дни, курс рубля, как и курсы большинства других валют развивающихся стран, остаются стабильными. "В действительности даже китайский юань за последние три дня ослаблялся совсем незначительно. Это также указывает на то, что падение китайского рынка пока можно расценивать как контролируемое", - говорит Гранкин.

Скорее всего, главными пострадавшими от обвала китайского рынка станут розничные инвесторы в бумаги китайских компаний. Так, акции одной из главных пострадавших компаний - образовательной платформы TAL - доступны на Санкт-Петербургской бирже без ограничений, их покупали рядовые инвесторы. "Начинающим инвесторам я рекомендовал бы руководствоваться принципом достаточной диверсификации и не инвестировать значимую долю портфеля в Китай. Во всяком случае, до тех пор, пока не появится определенность в отношении дальнейшей политики властей", - говорит инвестконсультант "ФИНАМ" Дмитрий Мороз.

С точки зрения фундаментальной оценки на китайском рынке имеются эмитенты, которые недооценены, но, как часто бывает, когда на рынке царит страх, фундаментальные показатели начинают значить гораздо меньше, добавляет Антон Новиков.