Новости

Александр Вязовкин стал пятым в академической гребле в одиночках на ОИ-2020 04:17
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году 04:01
Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле 03:50
Эпидемиолог Горелов: Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше 03:15
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2" 03:12
В Сиднее из-за COVID-19 ужесточили карантинные меры 02:57
В ВОЗ заявили о достижении Швецией нулевой смертности от COVID-19 02:37
В Париже один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара 02:06
Вильфанд пообещал москвичам теплые ночи и небольшие дожди в выходные 01:46
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС 01:46
Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезд сделавшим две прививки туристам 01:29
Байден поручил Пентагону разработать план обязательной вакцинации военных 00:50
Байден предложил выплачивать привившимся по 100 долларов 00:32
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа 00:28
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы" 00:24
Рогозин: На МКС все в порядке 00:15
На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев 00:02
Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон 29.07.2021
Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей 29.07.2021
Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ 29.07.2021
Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии 29.07.2021
В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров 29.07.2021
Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 29.07.2021
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 29.07.2021
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 29.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 03:15
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше. "Инфекция протекает тяжелее", - рассказал РИА Новости эпидемиолог Александр Горелов. Он отметил, что при инфицировании другими вариантами SARS-CoV-2 тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при контакте с инфицированным, а также состоянием иммунитета.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Эксперт: "Дельта" - один из самых инфекционных респираторных вирусов

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "дельта"-штамм имеет свои особенности: его сразу очень много в клетке. Для сравнения - если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то те, у кого "дельта"-штамм, передают вирус шестерым. При этом инкубационный период сократился.

Еще одна особенность именно этого штамма - частые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Лечить пациентов стало сложнее. "Здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", - объяснил вирусолог Александр Чепурнов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел