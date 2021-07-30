Эпидемиолог Горелов: Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше

Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше. "Инфекция протекает тяжелее", - рассказал РИА Новости эпидемиолог Александр Горелов. Он отметил, что при инфицировании другими вариантами SARS-CoV-2 тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при контакте с инфицированным, а также состоянием иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "дельта"-штамм имеет свои особенности: его сразу очень много в клетке. Для сравнения - если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то те, у кого "дельта"-штамм, передают вирус шестерым. При этом инкубационный период сократился.

Еще одна особенность именно этого штамма - частые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Лечить пациентов стало сложнее. "Здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", - объяснил вирусолог Александр Чепурнов.