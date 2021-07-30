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30.07.2021 21:42
Рубрика: Экономика

Минпромторг: обязательная маркировка воды начнется с 1 декабря

Текст: Евгения Думанская

Сроки введения обязательной маркировки воды переноситься не будут, сообщили в Минпромторге РФ. С 1 декабря 2021 года обязательной станет маркировка минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - всех остальных категорий питьевой воды.

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"Времени на подготовку у бизнеса достаточно", - отметили в ведомстве.

Эксперимент по маркировке воды завершился 1 июня. Как говорится в сообщении ведомства, за 14 месяцев, в течение которых проводился эксперимент, все компании могли найти подходящее для себя техническое решение.

Минпромторг при участии Минсельхоза и оператора маркировки проводит совещания с российскими регионами и бизнесом, и никто из производителей воды не сообщал о проблемах, добавили в ведомстве.

Внедрение системы маркировки товаров в России продолжается. Уже 1 августа стартует эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. С 1 февраля 2022 года Минпромторг РФ планирует запустить эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них.

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